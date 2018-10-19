На Украине ввели уголовное наказание за посещение Крыма

Киев ввел уголовную ответственность для жителей России за посещение Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Верховная рада Украины внесла изменения в уголовный кодекс, криминализовав «незаконный переход через государственную границу».

Законопроект поддержали 243 депутата, представитель президента в раде анонсировала подписание документа главой страны.

Таким образом, всем кто посетит Крым в обход пунктов пропуска со стороны Украины, может грозить до трех лишения свободы по украинскому законодательству. Причем это касается не только жителей России, но и «других лиц», граждан иных стран, в случае если в Киеве расценят их визит в Крым или Донбасс как попытку «причинить вред интересам» Украины.

В случае если «преступление» будет совершено группой или повторно, по новому закону на Украине им может грозить до пяти лет лишения свободы. Незаконное пересечение границы с применением насилия или оружия будет караться Киевом лишением свободы на срок до восьми лет.

Некоторые эксперты высказали предположение, что закон нарушает права человека, так как его расплывчатые формулировки позволят властям Украины устраивать репрессии даже в отношении своих граждан, посетивших полуостров.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 19.10.18

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