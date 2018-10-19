В автомобильной аварии погиб бывший министр финансов Крыма, заслуженный экономист республики Павел Токарев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность главы министерства он занимал в период с 2006 по 2010 годы.

Также Токарев работал начальником Госфининспекции республики с 2012 по 2014 год, а после воссоединения Крыма с Россией возглавил Службу финансового надзора. С ноября 2017 года он занимал пост советника председателя Госсовета Крыма.

Некролог, посвященный Токареву, опубликован на сайте крымского парламента. Сообщается, что на момент гибели ему было 57 лет. Умер Токарев 17 октября.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.10.18

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