Хочется, но не верится: украинцев спросили – вернётся ли Крым

Меньше половины населения «Незалежной» верит в возвращение Крымского полуострова в состав Украины в ближайшей или отдалённой перспективе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», результаты общенационального опроса населения, представили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова.

Несмотря на желание 68,9% респондентов видеть Крым в составе Украины, – 42,3% заявили, что если это и возможно, то только в долгосрочной перспективе.

20,1% участников опроса считают, что возвращение, скорее всего, невозможно, а 15,5% – что абсолютно невозможно. Только 5,4% уверены, что Крым станет частью Украины в ближайшее время. Не смогли дать определённого ответа – 16,7% респондентов.

38,8% «оптимистов» из числа несомневающихся в возвращении полуострова верят, что к этому приведёт смена власти в РФ. 31,6% – что поможет серьезное усиление санкций и давления на Москву международного сообщества. 31% опрошенных полагает, что крымчане соблазнятся гипотетическим экономическим расцветом и ростом благосостояния на Украине в результате реформ.

14,4% надеются на резкое ухудшение условий жизни на полуострове, что заставит Крым «бежать от России». И только 9,6% верят в силу и наступательный порыв украинской армии.

Опрос проводился в конце августа 2018 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.10.18

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