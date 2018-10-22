В офисе рядом с керченским колледжем взорвался газ – есть пострадавшая

В Керчи снова ЧП: в одном из зданий рядом с политехническим колледжем, где 17 октября произошло массовое убийство, взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 12-30.

«По улице Войкова 1-А на первом этаже двухэтажного здания, где располагалась местная религиозная организация «Добрая весть», произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания», – сообщила пресс-служба крымского главка МЧС.

Отметим, что политехнический колледж находится по адресу Войкова 1.

Площадь открытого горения на месте происшествия составила 6 квадратных метров. Из здания эвакуировали 13 человек. В МЧС сообщили об одном пострадавшем.

«На пожаре была спасена женщина, которая была доставлена в Керченскую городскую больницу №1», – говорится в сообщении главка.

На месте работали сотрудники 15-й пожарно-спасательной части, оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Крыму, аварийная бригада «Крымгазсети» и медики.

Между тем, по данным МЧС, смесь образовалась при замене газовых баллонов, из-за того что был сорван клапан.

Керчь, Леонид Маковецкий

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