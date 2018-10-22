Чубаров предложил дерусифицировать Крым

Члены запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» не оставляют попыток внести в административное название Крыма исключительно национальную составляющую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главарь экстремистской организации Рефат Чубаров продолжает строить планы создания «крымско-татарской национальной автономии» и предлагает соответствующее наименование существующему лишь на бумаге украинскому административному образованию.

С этим и связаны предложения о новом названии, которое в случае одобрения властями Украины, будет отражено только в украинских документах.

«Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название – Автономная республика Крым. Также есть предложение по названию Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», – цитируют украинские СМИ депутата Верховной рады Чубарова.

Вместе с тем, сетует меджлисовец, рабочая группа, которая разрабатывает предложения по «статусу» полуострова, склоняется к названию Крымская автономия.

Если изменение будет одобрено конституционной комиссией и украинским парламентом, Киев переименует и «органы власти» полуострова, размещенные на Украине – в «правительство автономии» и «Совет автономии».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 22.10.18

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