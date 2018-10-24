В Севастополе главный антикоррупционер-общественник попался на крупной взятке

Председатель комиссии Общественной палаты Севастополя по безопасности, общественным инициативам и антикоррупционной деятельности Анатолий Лаврик задержан по подозрению в покушении на мошенничество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественник за вознаграждение предложил жителю города воспользоваться его связями. Однако, как утверждают силовики, желая получить деньги, Лаврик обманул севастопольца, введя его в заблужение.

«Якобы, используя свои связи, он может улучшить условия содержания находящегося ФКУ СИЗО-1 УФСИН России Республики Крым и городу Севастополь гражданина и обеспечить беспрепятственное получение им посылок, передач и бандеролей. Свои «услуги» мужчина оценил в 80 тысяч рублей», – говорится в сообщение управления Следственного комитета по Севастополю.

Деньги Лаврик за обещанную помощь получал частями. Сотрудники полиции задержали его при передаче последней суммы. Возбуждено уголовное дело.

Анатолий Лаврик попал в Общественную палату Севастополя по квоте бывшего губернатора Сергея Меняйло как представитель организации «Офицеры России».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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