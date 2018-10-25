Киев препятствует выходу крымчан из украинского гражданства

Крымчане не могут отказаться от украинского гражданства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Киеве не признают право жителей республики быть только гражданами России.

«Украиной вообще не рассматриваются заявления крымчан о выходе из гражданства Украины. Заявления, которые подаются гражданами Крыма, не рассматриваются уполномоченными органами Украины. Соответственно, крымчане ограничены в ряде прав, в том числе на трудоустройство на государственную службу, в правоохранительные органы», – сообщил эксперт Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Иван Соловьев.

Среди других нарушений прав крымчан со стороны властей Украины он назвал ограничения по пунктам пропуска, через которые можно въехать в страну, а также незаконное уголовное преследование жителей республики, в украинский период работавших в органах власти – теперь им угрожают уголовными делами за якобы государственную измену.

Также Соловьев подчеркнул, что международные специалисты по правам человека проявляют двойные стандарты в случае с Крымом: рассказывают о неких нарушениях, но при этом устраняются от вмешательства в ситуацию, не желая получить актуальную информацию о реальной жизни в регионе.

«Если все так плохо с правами человека в Крыму, то почему, устраивая дискуссии, тренинги, семинары и в России, и за рубежом для российских региональных уполномоченных по правам человека, для сотрудников их аппаратов, они, как чумы в Средневековье, боятся уполномоченных по правам человека из Крыма и города Севастополя? Их просто туда не приглашают на эти мероприятия. Казалось бы, наоборот, если все так плохо, то приглашайте, обучайте, расскажите о ваших стандартах. Нет, упорно игнорируются наши крымские, севастопольские представители, их не включают ни в какие делегации, а если пытаемся их включить, то такие семинары отменяются», – цитирует «ПолитНавигатор» Соловьева, который утверждает, что об объективных докладах наблюдателей по Крыму на Западе стараются не вспоминать.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 25.10.18

Верховный суд России отказался изменять приговор украинскому диверсанту. / Общественная палата Севастополя разваливается как скомпрометированная структура. / Всё только начинается: православных раскольников на Украине ждёт принудительное обращение в униатство. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»