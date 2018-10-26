Над Ялтой выпал первый снег

На плато Ай-Петри выпал снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидцы опубликовали фотографии с неожиданными для конца октября осадками в социальных сетях. По их сведениям, снег выпал вечером 25 октября.

Подтвердили информацию о снеге и в крымском Гидрометцентре.

«Среднесуточная температура воздуха 25 октября в Симферополе составила 7,7 градусов, что на 1,7 градуса ниже средней многолетней. На Ай-Петри образовался снежный покров высотой 2 сантиметра», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В комментариях к публикации крымчане выразили удивление, отмечая, что в Ялте и в других городах Крыма сохраняется плюсовая температура.

Фотографии опубликованы в сообществе «Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД»

Ялта, Леонид Маковецкий

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