Над Ялтой выпал первый снег

На плато Ай-Петри выпал снег.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидцы опубликовали фотографии с неожиданными для конца октября осадками в социальных сетях. По их сведениям, снег выпал вечером 25 октября.
Подтвердили информацию о снеге и в крымском Гидрометцентре.
«Среднесуточная температура воздуха 25 октября в Симферополе составила 7,7 градусов, что на 1,7 градуса ниже средней многолетней. На Ай-Петри образовался снежный покров высотой 2 сантиметра», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В комментариях к публикации крымчане выразили удивление, отмечая, что в Ялте и в других городах Крыма сохраняется плюсовая температура.
Фотографии опубликованы в сообществе «Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД»
Ялта, Леонид Маковецкий
Ялта. Другие новости 26.10.18
Украина намерена сорвать призыв крымчан в армию РФ через гаагский уголовный суд. / Суд вынес приговор орудовавшим в Севастополе киргизским вербовщикам-исламистам. / Керченский убийца собирался сжечь колледж после бойни. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»