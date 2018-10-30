700 тысяч казенных рублей для «скорой» Севастополя разошлись по карманам руководства

В Севастополе передано в суд уголовное дело в отношении бывшего главврача госучреждения «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его обвиняют в присвоении и растрате в крупном размере с использованием своего служебного положения. Нанесенный им ущерб учреждению и департаменту здравоохранения Севастополя оценили в более чем 700 тысяч рублей.

«С января 2016 года по июнь 2017 года, используя свои должностные полномочия, главврач незаконно установил себе и ряду сотрудников завышенные оклады, которые зависят от должностного оклада главного врача. В итоге за указанный период руководитель медучреждения незаконно присвоил почти 240 тысяч рублей необоснованно начисленного себе оклада и растратил чуть свыше 460 тысяч рублей – сумма необоснованно завышенных окладов ряда сотрудников», – говорится в сообщение управления Следственного комитета по Севастополю.

По информации прокуратуры Севастополя, главврач вместо 38 тысяч рублей установил себе оклад в 45 тысяч рублей. Он был отстранен от должности в ходе расследования.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.10.18

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