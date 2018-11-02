В ответ на российские санкции Украина арестовала 3 000 тонн проката из ЛНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в порту Мариуполя крупной партии листового проката, произведённого на Алчевском металлургическом кобминате. Комбинат находится на территории Луганской народной республики.

Как передаёт корресплондент РИА «Новый День», металл, по словам украинского генпрокурора, пришёл в Мариуполь из российского порта.

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестованы более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма», – написал Луценко в Facebook.

Луценко при этом не разъяснил логистическую схему поставки проката из ЛНР в Бельгию и не раскрыл названия фирм-посредников.

Эксперты гадают, зачем судно направили в украинский Мариуполь по пути из России в Бельгию, а если прокат ожидал погрузки в Мариуполе, то как он мог свободно пересечь линию разграничения в зоне так называемой АТО.

По предположению наблюдателей, по всей видимости, давно существовала некая схема поставок, в которой были замешаны как украинские, так и российские посредники. И сейчас, по каким-то причинам режим Порошенко решил её разрушить, разорвав прежние тайные договорённости.

«На основании данных полученных через AIS (от англ. AIS – Automatic Identification System – автоматическая идентификационная система) судно 24 октября вышло из российского порта Темрюк. В Мариуполь прибыло 28 октября», – сообщает мариупольское издание «0629».

В публикации также говорится, что Алчевский меткомбинат долгое время входил в структуру украинского олигарха Сергея Таруты, а бежавший из ЛНР бывший директор комбината Тарас Шевченко в настоящее время является гендиректором Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

Фото пользователя Facebook Юрій Луценко

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