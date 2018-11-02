Мужское население Крыма на пять лет моложе женского

Крымстат представил мужскую часть гендерной картины полуострова накануне учреждённого ООН Всемирного дня мужчин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным Крымстата на 1.01.2018 в Республике Крым проживает 881,1 тыс мужчин, или 46,0% всего населения республики.

В городах и сёлах полуострова мужчины представлены примерно поровну – 49,9% и 50,1%, соответственно.

В возрастной структуре мужского населения республики 61,4% составляет группа от 16 до 59 лет. 20,1% – это дети или подростки от новорождённых до 15-летних. 18,5% – пожилые мужчины старше 60 лет.

По данным за 2017 год, возраст среднестатистического крымского мужчины составил 38 лет, что на 5 лет меньше среднего возраста крымчанок.

Мужчины, проживающие в городах, постарше сельских: 38,4 лет против 37,8 лет.

Сообщается, что в республике наблюдается рост числа зарегистрированных браков. По итогам 2017 года официально зарегистрировали брак 14,4 тыс мужчин, из них 69,8% впервые вступили в брак.

Повторно официально зарегистрировали брак 28,5% разведенных мужчин. 1,7% вдовцов вновь вступили в брак.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин полуострова составляет 67,1 лет.

Как напоминает Крымстат, инициатором учреждения Всемирного дня мужчин является первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв.

Симферополь, Валентин Карамазов

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