СБУ ломает двери в квартирах организаторов митинга в честь Дня освобождения Киева от фашистов

В Киеве оперативники СБУ, вооружившись болгаркой, выпиливают двери в квартиру украинской правозащитницы Елены Бережной, одного из организаторов мероприятия у памятника освободителю Киева генералу Николаю Ватутину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», силовики, не дожидаясь адвокатов, также наведались с обысками по месту жительства двух других организаторов – Ирэны Кильчицкой и Василия Волги.

По словам Бережной обыски проходят в рамках уголовного дела по статье 110 УК Украины – «призывы к нарушению территориальной целостности Украины». Однако день для проведения спецоперации выбран неслучайно: правозащитница не сомневается, что таким образом СБУ решила сорвать памятные мероприятия в честь 75 годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.

«Друзья! Для нашей власти 75 ти – летие освобождение Города- Героя Киева от немецко- фашистских захватчиков – День скорби, что Украина не осталась под нацисткой оккупацией! Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ, они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника легендарного полководца- генерала Николая Ватутина! Но этим неонацистам не долго осталось! Киевляне! Отдайте долг памяти Ветеранам и возложите цветы к могиле и памятнику Николая Ватутина сегодня в 11 часов! Нас не сломить!", – написала ранее Бережная на своей странице в Facebook.

По сообщениям украинских СМИ, возле памятника генералу Ватутину удалось собраться нескольким десяткам киевлян. Многие пришли с цветами.

«Для нас Ватутин – это герой, если кто-то не разделяет с нами такое суждение, то это его право. Исторически Ватутин к нам пришел, как освободитель, ведь он погиб в перестрелке с фашистами», – отмечают горожане в интервью журналистам.

В данный момент силовики взломали два замка в дверях Бережной, но пока не могут справиться с засовом. «Операция» по проникновению в квартиру правозащитницы длится уже более трёх часов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.11.18

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