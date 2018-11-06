«Крыса, которая не сбежит»: Генпрокурор Украины Луценко лукавит со своей «отставкой»

Генпрокурор Украины останется на своём посту, несмотря на громкое заявление об отставке с стрибуны Верховной рады после скандала с очередным громким политическим убийством на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили соратники Луценко по «Блоку Петра Порошенко» в Верховной раде и подавляющее большинство украинских экспертов.

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко сразу после заявления Луценко объявила, что провластная коалиция в Раде не поддержит его отставку.

Геращенко намекнула, что законодатели способны сами, без помощи журналистов и активистов, предложить свою помощь правоохранителям.

«Если от нас что-то зависит – усиление функции следствия или иное законодательство, которое даст больше инструментария сегодня силовым структурам обеспечить нормальную работу, – мы должны это сделать. Не ссориться, а сделать нашу домашнюю работу... Мы – провластная коалиция – не поддерживаем отставку Юрия Луценко... Я сейчас обращаюсь к председателю парламента поставить на голосование, и мы увидим, что коалиция не даст на это голоса», – заявила вице-спикер.

По предположению киевского политолога Костя Бондаренко, своим заявлением Юрий Луценко хочет лишь отвлечь внимание от скандала с убийством ветеранами АТО херсонской активистки майдана и депутата Екатерины Гандзюк.

«Как стало известно, в этом деле оказались замешаны люди, близкие к «Блоку Петра Порошенко». Поэтому сейчас необходимы какие-то эффектные шаги, призванные отвлечь внимание. Заявления Луценко и является таким шагом», – объяснил эксперт и добавил, что не верит в отставку Луценко.

«Одного его заявления для этого недостаточно. Нужно еще решение парламента, нужно набрать 226 голосов. До решения парламента он будет оставаться на своем посту и исполнять свои обязанности. Посмотрим, как все будет развиваться, будет ли действительно подано заявление об отставке и если да, то поддержит ли его Верховная рада. Поэтому сейчас это заявление только призвано выпустить пар, накопившийся вокруг дела Гандзюк», – цитирует Бондаренко «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня Юрий Луценко заявил во время заседания украинского парламента, что подал президенту Порошенко заявление об отставке.

«Мы живем в совершенно ужасной информационной атмосфере. Сегодня за войну обвиняют не Путина, который напал и убил тысячи людей, а Порошенко и всю власть, потому как люди рвутся к власти. Сегодня обвиняют не Януковича, который ограбил страну и сбежал в Москву, а тех, кто забрал у него 1,4 миллиарда и принес в бюджет. Сегодня обвиняют не тех, кто убил Гандзюк и задержан нацполицией, а тех, кто, по мнению следователя, не указывает на нужного им заказчика для захвата власти...

Потому, чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю президенту Украины заявление об отставке, и вы в парламенте должны будете его рассмотреть. Прошу это сделать на этой неделе», – заявил Луценко.

Комментируя «отставку» генпрокурора, пользователи в соцсетях также сомневаются в его искренности. «Эта крыса не сбежит. Она будет визжать громко, но уползёт потом – тихо и, по возможности, незаметно», – образно выразился один из пользователей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.11.18

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