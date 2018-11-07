В Севастополе прокуратура принудила чиновников взять под физическую охрану 11 детских садов

Суд Гагаринского района Севастополя удовлетворил иски прокуратуры и обязал администрации детских садов с 01.01.2019 обеспечить охрану дошкольных учреждений силами лицензированных охранных организаций и не позднее 01.06.2019 установить систему охранной сигнализации, а департамент образования профинансировать соответствующие расходы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил старший помощник прокурора города Севастополя Юрий Писанко.

«Прокурорскими проверками установлено, что руководством 11 детских садов района в нарушение действующего антитеррористического законодательства не заключены договора о физической охране зданий и территорий дошкольных учреждений с лицензируемыми охранными организациями, а также не обеспечена установка в учреждениях системы охранной сигнализации.

Для устранения нарушений прокуратура района обратилась в Гагаринский районный суд, предъявив 11 исковых заявлений к департаменту образования и администрациям детских садов о понуждении к действию, которые удовлетворены, – говорится в сообщении и уточняется, что «проверки продолжаются».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.11.18

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