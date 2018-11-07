Крым плохо подготовился к зиме: мазута и угля может не хватить

Крым вошел в число пяти российских регионов, которые оказались не готовы к зиме по запасам топлива. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания в правительстве по вопросам подготовки ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему периоду в правительстве, которое сегодня провел вице-премьер Виталий Мутко.

Глава Минстроя Владимир Якушев объявил на совещании, что несколько регионов России запаслись углем и мазутом на зиму в меньшем объеме, чем требуют нормативы. Речь идет о Крыме, Карелии, Кировской, Ульяновской и Тверской областях. По словам министра, ситуация в этих регионах «несколько настораживает», передает РИА «Новости».

По данным министра, Крым обеспечил себя на зиму углем лишь на 72,9% от необходимого объема, мазутом – на 82%. В Карелии завезли только 49,6% угля, в Ульяновской области угля – 49,4%, мазута – 93,9%, в Кировской области угля – 80,9%, мазута – 68,2%. Лидером антирейтинга стала Тверская область, где угля запасено 38%, а мазута – лишь 5,1%.

При этом в целом по стране запасы угля на 1 ноября составляют 121% от запланированного объема, жидкого топлива – 110% от плана.

Глава Минстроя потребовал от глав регионов обеспечить 100% уровень запасов топлива в каждом муниципальном образовании, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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