В администрацию крымского села пришли конверты с неизвестным порошком

В Симферопольском районе в администрацию сельского поселения Молодежное поступили два конверта с белым порошком неизвестного происхождения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила глава поселения Ольга Басенко и подтвердил глава Симферопольского райсовета Михаил Макеев.

«Приблизительно в обеденное время я и мой заместитель получили почтой по конверту, адресованным лично нам. Внутри оказался еще один конверт с каким-то веществом. Мы вызвали полицию. К нам прибыли представители спецслужб и забрали конверты», – цитирует Басенко Крыминформ.

«Такой факт был, туда выехала полиция, сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов, поэтому пока сложно что-либо комментировать. Ожидаем результатов», – подтвердил глава райсовета корреспонденту РИА Новости.

Пока ни о результатах исследования вещества, ни о подозреваемых информация от правоохранителей не поступала.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.18

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