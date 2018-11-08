Украина вдвое расширила морскую зону, дающую право арестовывать российские суда

Верховная Рада Украины, опираясь на положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает территорию ограниченного пограничного и таможенного контроля в Чёрном и Азовском морях вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за законопроект проголосовали 238 депутатов.

«Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море...Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию за нарушение определенных правил», – цитирует «Интерфакс» одного из авторов проекта закона Ирину Фриз из фракции «Блока Петра Порошенко».

Согласно законопроекту, внутреннее территориальное море Украины увеличивается со стандартных 12 до 24 миль. Таким образом, Украина расширила себе территорию, на которой можно осуществлять действия по предотвращению нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил или наказывать за их нарушение.

Украинские органы получают право останавливать, досматривать, задерживать и арестовывать суда вместе с членами экипажей по подозрению в нарушении украинского законодательства, а также преследовать их за пределами 24-километровой зоны, если они предприняли попытку бегства.

Поводом для задержания или ареста является также отключение любым судном автоматической идентификационной системы в подконтрольной или прилегающей зоне.

Исключение сделано лишь для украинских военных и пограничных кораблей.

Симферополь, Иван Капустин

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