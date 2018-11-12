В Крым пришли дожди, ветер и резкое похолодание

В понедельник 12 ноября в Крыму столбики термометров поднимутся не выше 14 градусов тепла на южном побережье.

На севере, западе и востоке полуострова – холоднее.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по прогнозам синоптиков, подует сильный ветер – до 20 метров в секунду.

Между тем, ещё вчера воздух в Севастополе, например, прогревался до +18. Сегодня в городе русских моряков температура воздуха составит не более 11 градусов тепла.

В Симферополе ожидается переменная облачность, местами туман, температура воздуха +7 градусов.

По всему полуострову будет дуть северо-восточный ветер. ЮБК накроют туманы, пройдёт небольшой дождь.

Сильные дожди прольются на Керченский полуостров. В Керчи, при порывах ветра до 17 метров в секунду, температура воздуха не поднимется выше +7 градусов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.11.18

Своя рука владыка: Аксёнов избавился от расхваленного им же Лукашёва. / Посол США запретил Украине разрабатывать шахты – в угоду поставкам угля из Пенсильвании. / Турпоток в Крым не пострадает от новых американских санкций. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»