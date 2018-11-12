На Крымском мосту установлены все железнодорожные опоры (ФОТО)

Строители закончили сооружение опор железнодорожной части моста через Керченский пролив. По данным инфоцентра «Крымский мост», всего было установлено 307 конструкций, которые поэтапно примут на себя пролетные строения весом около 160 тысяч тонн.

Установлены все опоры железнодорожной части Крымского моста, фото: most.life

Как подчеркнул глава совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, «это не просто завершение устройства опор под железную дорогу – готовы все опоры Крымского моста: и автодорожные, и железнодорожные». Работу сильно осложняли «непростой грунт и частые штормы», но всё удалось сделать «качественно и в срок», добавил он.

Всего у Крымского моста 595 опор. Финальной стала железнодорожная опора №254 на участке между берегом Крыма и фарватером. «Опора выведена на проектную отметку – 33 метра от уровня воды, практически 12-этажная высота», – рассказал глава проекта на участке строительства Крымского моста Алексей Двоеглазов.

Финальная ж/д опора оказалась высотой с 12-этажный дом

В настоящее время ведется установка пролетов железнодорожной части Крымского моста. Строители уже перекрыли пролетами более 15 км трассы на восьми участках моста. Завершить установку пролетов планируется в первом квартале следующего года. Осенью 2019 года на Крымском мосту закончат установку верхнего строения пути. Ожидается, что железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется в декабре 2019 года.

Отметим, что в субботу, 10 ноября, железнодорожную арку моста через Керченский пролив соединили с первым пролетом со стороны полуострова.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 15 мая. Движение по мосту было разрешено только легковым автомобиля и автобусам. 1 октября по нему поехали грузовики.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 12.11.18

Итальянцы заманят ЮНЕСКО в Крым. / Результаты выборов главы ДНР никого не удивили. / Крым и Севастополь очертят границу до конца года. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»