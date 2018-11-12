Как гавань назовешь: кто попал в шорт-лист имен для аэропорта Симферополя (СПИСОК)

На сайте «Великие имена России» стартовало финальное голосование по выбору дополнительного имени для аэропорта Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в тройку финалистов-претендентов вошли художник Иван Айвазовский, родившийся, живший и умерший в Феодосии, императрица Екатерина II Великая, издавшая в 1783 году манифест о присоединения Крыма к Российской империи, и адмирал Павел Нахимов. По его командованием эскадра Черноморского флота во время Крымской войны разгромила турецкую флотилию в Синопском сражении в ноябре 1853 года. Имена-финалисты определялись по результатам соцопроса жителей полуострова.

Стоит отметить, что на имя Екатерины Великой кроме симферопольского аэропорта претендует аэропорт Краснодара.

Финальное голосование за дополнительное имя для аэропорта продолжится до 30 ноября 2018 года. Проголосовать можно тремя способами: на сайте великиеимена.рф, через соцсети или по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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