В Киеве сочли опасной идею присоединения Кубани к Украине

Популярная среди украинских националистов реваншистская идея «собирания исконных украинских земель» политически бессмысленна и, кроме того, чревата весьма негативными идеологическими последствиями для самого киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил один из идеологов Евромайдана, известный антироссийский журналист, редактор дочернего портала «Украинской правды» Вахтанг Кипиани, призывавший переименовать все улицы, имеющие в своём названии слово «московский».

«Я прожил десять лет на Кубани и говорил, что, если её присоединить к Украине, то Донецк нам будет казаться Тернополем. Концентрация российского шовинизма и тупоголовости среди «казачков» с украинскими фамилиями, но русских людей – безгранична», – рассуждает пропагандист и добавляет, что не понимает, «зачем нам ещё и это».

«Исторические права можно найти во всём и для всех», – сказал майдановец, имея в виду, что территориальные претензии – тема сама по себе слишком умозрительная, а гипотетическое присоединение российской Кубани ещё и смертельно опасно для «Незалежной».

«Если это так, то почему эта тема мало освещается в медиа? Ведь она могла бы стать «мягкой силой», и можно было бы рассчитывать на лояльность этих регионов по отношению к Украине и, возможно, понизить агрессию правительства РФ, – предположил Кипиани и сам же опроверг эту версию. – У нас в стране есть масса проблем, и попытка нам ещё заняться и территорией уральского казачества, была бы идиотизмом. Там когда-то жили украинцы – сейчас там живут русские люди. Зачем нам еще миллионы сторонников Путина и патриарха Кирилла среди граждан? Никаких возможностей изменить лояльность этих регионов нет. Надо тратить средства на более реальные и необходимые для Украины дела», – цитирует украинского журналиста «Политнавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.11.18

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