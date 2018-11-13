Морозы на носу: МЧС Крыма объяснило, как не сгореть от электрообогревателей

В связи с наступающим похолоданием, МЧС Крыма опубликовало требования пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

В ведомстве особо подчёркивают, что пожарная опасность большинства электронагревательных приборов заключена в нагреве их нижней части и боковых поверхностей до температур, достаточных для воспламенения древесины, текстиля и других сгораемых материалов.

Поэтому бытовые электронагревательные приборы необходимо устанавливать на негорючее основание (подставку) достаточной толщины.

Подключать все электроприборы к электрической сети следует только с помощью штепсельных соединений – розетки и вилки, присоединенной к электрошнуру. Подсоединение к розетке электроприборов без вилки, с помощью концов оголенных жил шнура категорически запрещается. Это может привести к короткому замыканию, а также к поражению электрическим током.

Запрещается применять различные самодельные электрические обогревательные устройства, так как при изготовлении их используют спирали большого сечения, не обеспечивающие надежных контактов в местах соединения, что вызывает переходные сопротивления, короткие замыкания, воспламенение изоляции электропроводки.

При использовании электронагревательных приборов необходимо следить, чтобы электрическая сеть не подвергалась длительной перегрузке.

Если вы обогреваете помещение при помощи электронагревательного прибора, помните, что это необходимо делать только под строгим контролем. Не оставляйте обогревательные приборы без присмотра или на попечение малолетних детей.

Вовремя следует проводить ревизию электропроводки и замер сопротивления изоляции электропроводов, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается включать в одну розетку одновременно несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания.

Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специалисту.

Зачастую пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель людей и большой материальный ущерб) происходят в ночное время.

В случае если вы стали свидетелем или участником чрезвычайного происшествия немедленно сообщите в службу спасения по телефону «101».

Напомним, ранее министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов предупредил о резком понижении температуры воздуха до минусовых значений и возможном выпадении снега на полуострове.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.11.18

«А могли бы народу выборы отдать!» Один свежий Пушилин обойдётся в кучу американских санкций. / На Кубани выявлен и схвачен украинский агент «Вова». / Покурившую в самолёте крымчанку встретил у трапа наряд полиции. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»