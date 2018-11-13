Названа дата начала продажи «единого билета» в Крым

Продажа «единого билета» в Крым на 2019 год стартует 31 января. Перевозка пассажиров начнет осуществляться с 30 апреля. Об этом сообщили в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). Билет можно будет приобрести в кассах и на сайте РЖД.

В следующем году по «единому билету» по-прежнему можно будет доехать из Краснодара и Анапы до семи крымских городов – Керчи, Феодосии, Судака, Симферополя, Евпатории, Севастополя и Ялты. Пока неизвестно, подорожают ли в новом курортном сезоне билеты. К примеру, в 2018 году стоимость проезда от Анапы до Ялты составляла 700 рублей, до Симферополя – 590 рублей, а из Краснодара в Симферополь – 710 рублей, в Ялту – 820 рублей.

«Единый билет» состоит из двух частей: билета на поезд и билета (талона) для проезда на автобусе. На поезде можно доехать до Анапы или Краснодара, а затем проследовать на автобусе до семи вышеперечисленных крымских городов. Трансфер осуществляется от железнодорожного вокзала Краснодара или Анапы до выбранного на территории Крыма города.

В сезоне-2018 «единым билетом» в Крым воспользовалось на 20% пассажиров больше, чем в прошлом году, отмечает rzd-partner.ru. С 30 апреля по 30 сентября, по данным «Единой транспортной дирекции», перевезено 452 тысяч пассажиров. Из них 387 тысяч выбрали перевозку с участием поезда и автобуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.18

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