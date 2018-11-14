В Керчи самосвал едва не снес теплотрассу: без отопления более 20 тысяч человек (ФОТО)

В Керчи более полусотни жилых домов, две школы, два детских сада, а также колония остались без тепла после того, как самосвал зацепил две трубы теплоснабжения и повредил их. Об этом сообщил градоначальник Сергей Бороздин в своем Facebook.

Инцидент произошел в ночь на среду, 14 ноября. По данным мэра, самосвал компании, работающей на строительстве подходов к железнодорожному мосту через Керченский пролив, двигаясь по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, протаранил две трубы отопления диаметром 800 мм.

«В результате аварии в Керчи без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов – это 22 тысячи абонентов – жители района Марат, а также школы №23, 24, 2 детских сада и колония», – сообщил Бороздин в соцсети.

Самосвал поднятым кузовом повредил теплотрассу в Керчи, фото: Facebook Сергея Бороздина

В устранении последствий происшествия задействованы три автокрана. «К утру аварийной бригаде удалось вернуть трубу обратку в нормальное состояние. Труба подачи тепла была заполнена кипятком», – отметил мэр. Коммунальщики были вынуждены остановить подачу тепла в жилые дома и соцобъекты, поскольку, по словам градоначальника, ремонтные работы на трубе «ночью производить не представлялось возможным». Он пообещал, что аварийные работы «будут вестись максимально быстро», и попросил горожан отнестись с понимаем к сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что в Керчи, по данным метеорологов, сейчас +3 градуса.

Керчь, служба информации РИА «Новый День»

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