В Севастополе состоится крестный ход в память Русского исхода

В ближайшее воскресенье, 18 ноября, в Севастополе состоятся памятные мероприятия, приуроченные к исходу Белой армии и кораблей Черноморского флота России из Крыма, который состоялся осенью 1920 года, сообщили в пресс-службе севастопольского благочиния.

Крестный ход начнется в 11:30. Маршрут согласован: Князь-Владимирский собор-усыпальница адмиралов – улица Суворова – улица Воронина – улица Ленина (Дом офицеров) – площадь Нахимова – площадка у колоннады Графской пристани. В конечной точке крестного хода состоится заупокойная лития.

Напомним, в ноябре 1920 года более 150 тысяч человек покинули Россию на полутора сотнях кораблей Черноморского флота. Среди отбывших навсегда офицеры, солдаты, матросы Белой армии, а также казаки и гражданские беженцы, словом, все, кто отказался принять власть большевиков. С тех пор 15 ноября считается датой Русского исхода и завершения Гражданской войны на юге бывшей Российской империи.

Севастополь, Иван Гридин

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