Соратник Януковича вознамерился отсудить у Ялты 2 гектара крымского побережья

В Крыму на новый виток вышел спор за землю между скандально известной фирмой «Антал-Юг» и Ялтинской администрацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коммерсанты обвиняют городскую власть в бездействии и требуют оформить договор аренды до 2057 года прибрежного участка для использования под строительство гостиницы.

Напомним, «Антал-Юг» – это наследник того самого «Антал-Крыма», фирмы, связанной с тогдашним «смотрящим» по Крыму депутатом-регионалом Антоном Пригодским. Ей в 2007 году согласный на все Верховный Совет Крыма отдал 112 га земли над Гурзуфом, на которой раньше располагались плантации розы. Гольф-поле построено не было, а скандал, как помнят многие, вышел большой. Его фигурантами были первые лица крымской автономии и верхушка Партии регионов.

Министерство имущественных и земельных отношений РК, воспользовавшись тем, что арендная плата за участок много лет не перечислялась в бюджет, подало иск в Арбитражный суд, потребовав взыскать с компании долги и расторгнуть договор аренды. Только в марте этого года землю возвратили республике.

Учредителями зарегистрированного в российской Ялте в июле 2014 года ООО «Антал-Юг», согласно базе ЕГРЮЛ, являются Виталий Антонович Пригодский (50%), Михаил Мамиашвили и Юрий Савяк (по 25% каждый). В тот момент фирма располагалась по старому адресу, в Отрадном (возле знаменитого «Чайного домика» семьи Януковичей), сейчас сменила юридический адрес – Ялта, ул.Васильева, 16.

К слову, согласно открытой украинской налоговой базе, деятельность физлица-предпринимателя Виталия Пригодского (розничная торговля продовольствием) приостановлена. Возможно, он выбрал неудачный адрес: Донецк, ул. Пушкина.

Участок, о котором идет речь теперь, имеет площадь 1,9 га и расположен возле пляжа гостиницы «Ялта».

История спора горадминпистрации Ялты и «Антал-Юга» распадается на две части.

В 2016 году выяснилось, что «Антал-Юг» не платит за аренду и этого земельного участка. В суд подал уже Департамент имущественных отношений горадминистрации Ялты – требовал взыскать с «арендатора» задолженность в сумме 7 млн 677 тыс руб. Деньги постановили взыскать, но требования о расторжении договора аренды от 20.07.2007 суд рассматривать не стал.

Ответчик отдавать долг не спешил, и в 2017 году сумма исковых требований выросла до 12 млн 176 тыс руб. «Антал-Юг» пообещал заплатить эту сумму.

Однако, что-то опять пошло не так и теперь уже «Антал-Юг» жалуется в суд, прося признать незаконным бездействие Департамента по имущественным и земельным отношениям администрации города Ялты. По мнению истца, оно выразилось в нарушении порядка подготовки, подписания и направлению ООО «Антал-Юг» договора аренды «Оформление (переоформление) права аренды, возникшего до 21.03.2014 года».

Суд принял заявление к производству, заседание по делу назначено на 27 ноября.

Симферополь, Ольга Картошина

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