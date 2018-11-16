Экономика выше политики: МВФ признал Крым российским

Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре экономики Европы счел Крым и Севастополь частью России. Сведения по региону в документе учтены в составе общероссийских экономических показателей, говорится в обзоре. Сам отчет Regional Economic Outlook посвящен общеевропейскому замедлению темпов роста экономики, пишут «Известия».

Эксперты, опрошенные газетой, заявили, что экономическое признание Крымского полуострова российским свидетельствует о значимости региона для Европы, в связи с чем экономисты учитывают его реальные показатели. По их словам, данный факт – это один из примеров мировой практики, когда бизнес, преследуя личные интересы, идет против политических позиций.

Как отметил профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич, российская принадлежность Крыма для экономистов и бизнеса – «это констатация факта». По мнению эксперта, игнорирование этого Западом означает искажение оценки перспектив собственной экономики и нанесение вреда собственному бизнесу.

Аналитики между тем прогнозируют негативную реакцию Киева на пересмотр МВФ экономического статуса Крыма и Севастополя.

В МВФ, комментируя информацию об учете данных по Крыму при анализе экономических показателей России, заявили, что фонд тем самым не определяет свою позицию по вопросу статуса и принадлежности Крымского полуострова. «Использование МВФ статистических данных не означает признания или принятия позиции относительно того, какая страна имеет законное право на данную территорию», – цитирует представителя МВФ ТАСС.

Собеседник агентства при этом отметил, что статистика о рабочей силе, населении и национальных счетах по Крыму учитывается в показателях России с 2015 года. Он также указал, что в докладе о механизмах кредитования Украины в феврале 2015 года фонд сделал примечание «Данные национальных счетов приводятся без учета Крыма и Севастополя с 2014 года».

Международный валютный фонд – это специализированное учреждение ООН, объединяющее 189 государств. Фонд предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты при дефиците платежного баланса страны, выставляя при этом набор условий и рекомендаций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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