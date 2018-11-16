На оптовой базе Симферополя обнаружили 32 тысячи бутылок суррогатной водки и коньяка

Сотрудники полиции изъяли крупную партию фальсифицированного алкоголя на одной из продовольственных оптовых баз Симферополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День", об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Ящики с бутылками нелегальной спиртосодержащей продукции были обнаружены в складских помещениях, которые принадлежат фирме, занимающейся оптово-розничной продажей продуктов питания», – говорится в сообщении.

Всего из незаконного оборота изъято свыше 32 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя – водки и коньяка.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задокументированы факты не только хранения, но и реализации нелегального алкоголя», – отмечают правоохранители.

Владелец крупной партии алкоголя задержан.

«Задержан руководитель предприятия, которому принадлежит поддельная спиртосодержащая продукция. Следственным отделом УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством в особо крупном размере).

Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи, связано с лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», – сообщила пресслужба ведомства.

Симферополь, Иван Капустин

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