В украинских судах политзаключённым запрещают говорить «на Украине»

Украинский прокурор посчитал отягчающим обстоятельством грамотную русскую речь житомирского журналиста Василия Муравицкого в суде.

Муравицкий был арестован сотрудниками СБУ Житомирской области за «политически опасные взгляды» и провёл в тюрьме больше 300 дней.

После протестов журналистского сообщества, в том числе и западного, украинские власти перевели его под круглосуточный домашний арест.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о языковом произволе со стороны обвинения рассказал на своей странице в Facebook сам противник киевского режима.

«Дождался-таки: прокурор Вадим Левченко обвинил меня в том, что я говорю «на Украине», а не «в Украине», – написал политзаключённый.

Сегодня суд отказался изменить Василию меру пресечения «круглосуточный домашний арест» на «ночной домашний арест».

«Несколько часов подряд прокурор зачитывал переписку Василия из социальных сетей с разными людьми по поводу ведения каких-то журналистских колонок, которые, соответственно, прокурор просит приобщить к делу как доказательства. Адвокаты, естественно, против. Суд принимает все доказательства...", – цитирует «Политнавигатор» адвоката Муравицкого Ирину Лютикову.

«К слову сказать, в зале было полно людей, которые то и дело выкрикивали оскорбления, включали звуки на телефонах и всячески комментировали происходящее, тем самым мешая заседанию», – описала адвокат атмосферу в суде, куда набились нанятые режимом националисты, представляющие «общественность».

«Суд оставил без изменений меру пресечения – круглосуточный домашний арест», – сообщила Лютикова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.11.18

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