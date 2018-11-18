На Крым надвигается мощный шторм

В Крыму объявлено экстренное предупреждение. В регионе усилится ветер и начнутся сильные дожди. Стихия обрушится на полуостров в понедельник, сообщили в крымском управлении МЧС РФ.

«Утром и днем 19 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с местами 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при непогоде.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 18.11.18

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