В Крыму убрали весь виноград. Урожайность в два раза ниже кубанской

В Крыму завершилась уборка винограда.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом году винградарям удалось собрать на 1% больше, чем в прошлом.
Всего убрано в республике 67 тысяч тонн винограда с площади 14 тысяч гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Крыма.
«Уборочная площадь составила более 14 тысяч гектаров, валовой сбор винограда составил 67 тысяч тонн, что выше на 1 процент объема собранного урожая 2017 года», – заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
Из общего объёма – 60 тысяч тонн составляют технические сорта винограда, выращенные на 12 тысячах гектаров и 7 тысяч тонн – столовые сорта на площади 2,4 тысячи гектаров.
По словам Рюмшина, средняя урожайность составила более 47 центнеров с одного гектара.
Для сравнения, на Кубани собирают в среднем около 100 центнеров с гектара.
В 2016 году кубанские аграрии собрали 211 тыс. тонн винограда (столовые сорта – 26 тыс. тонн), с общей площади 25 тыс. гектаров.
В 2018 году на Кубани ожидают урожай в объёме 230-250 тысяч тонн.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 19.11.18
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