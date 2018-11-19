Теневые братья: Украина закупает в России всё

В Верховной раде возмущены скачкообразным ростом российского импорта на Украину. По мнению украинских депутатов, это связано с теневым бизнесом, в первую очередь, на рынке нефтепродуктов и газа между РФ и «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по словам депутата от фракции «Самопомощь» Олега Березюка, дефицит торгового баланса Украины во внешнеэкономических операциях с Россией достиг неприличных значений.

«Правительство и власть залезают в карманы людей покрывая своё бездельничанье, которое уже проявляется в макроэкономических показателях... Экономика практически стоит, реальный сектор замедляется. В плюсах только торговля, причем импортными товарами. Дефицит торгового баланса – 62%. Это означает невероятную инфляцию и удорожание товаров», – возмущается нардеп.

По данным Березюка, в теневых торговых схемах с российскими поставщиками участвуют в первую очередь украинские чиновники, контролирующие государственные денежные потоки, в результате чего всё больше проявляются «патологические признаки грабежа украинской экономики через бюджет».

«При этом торговля с Россией растёт – на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы покупаем там всё. Правительство решает проблемы повышением единого социального взноса – больше будут платить те, кто платит сейчас. Что они сделают? Уйдут в тень или закроются. И у нас будет ещё больше дефицит торгового баланса. Городские бюджеты грабятся, грабятся через «тень» топливных материалов. Бензин – 20% в тени, газ – 50% в тени», – цитирует Березюка «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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