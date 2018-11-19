На Украине осудили на 12 лет крымского экс-депутата

Днепровский районный суд Киева приговорил бывшего депутата украинского Верховного совета Крыма Василия Ганыша к 12-ти годам тюрьмы за «госизмену».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила так называемая прокуратура несуществующей Автономной республики Крым.

«Это первый приговор из почти 100 обвинительных актов, которые мы направили касательно должностных лиц Крыма, которые обвиняются в государственной измене», – говорится в сообщении.

До этого суд обвинил Ганыша в том, что он якобы «способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую «Конституцию Крыма».

Василий Ганыш был задержан СБУ при пересечении крымской границы в апреле 2014 года.

Комментируя арест крымского экс-депутата, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что Василий Ганыш имел полное право по законам «Незалежной» присутствовать в зале тогда ещё формально украинского парламента и, в том числе, принимать участие в голосовании по судьбе Крыма.

«Я на тот момент, в 2014 году, был первым заместителем председателя Верховного Совета Крыма, и хочу сказать, что Ганыш всегда обособленно держался от остальных депутатов. Да, он присутствовал в зале, но он же был избранным депутатом. Получается, его судят только за то, что он находился в зале и голосовал... Он имел на это право», – объяснил Иоффе в эфире радио «Спутник в Крыму».

Суд над Ганышем начался в августе 2015 года. До февраля 2016 года бывший крымский депутат находился в СИЗО, затем под домашним арестом до вынесения приговора.

С 2010 по 2014 год Василий Ганыш являлся депутатом Верховного Совета АРК от фракции «Партия регионов» и совмещал депутатскую деятельность с должностью вице-мэра Феодосии, которую занимал с 2008 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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