В Судаке схватили серийного налетчика на денежные терминалы

В Судаке сотрудники полиции поймали вора, обчистившего несколько терминалов пополнения счета, используемых индивидуальными предпринимателями. Им оказался 27-летний гражданин одной из стран Закавказья. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По информации крымского полицейского главка, ранее в судакскую полицию обратился местный коммерсант и сообщил о взломе принадлежащих ему четырех терминалов пополнения счета и хищении из них около 320 тысяч рублей.

Правоохранители по горячим следам быстро установили подозреваемого и задержали его. Тот признался в содеянном, отметили в ГУ МВД по Крыму.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник ночью вскрыл металлические корпуса терминалов пополнения счета, вытащил деньги и скрылся. По данному факту возбуждены уголовные дела по п.п. «а, в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину) и п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража в крупном размере). Судакский городской суд отправил подозреваемого под арест.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подельников злоумышленника.

Судак, служба информации РИА «Новый День»

Судак. Другие новости 20.11.18

ЕС грозит «целевыми мерами» из-за ситуации в Азовском море. / На Украине осудили на 12 лет крымского экс-депутата. / Теневые братья: Украина закупает в России всё. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»