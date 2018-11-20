Родной брат российского претендента на пост главы Интерпола – преданный киевскому режиму дипломат

Братом российского генерала-майора полиции Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола, оказался глава представительства Украины в ОБСЕ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ. Скандал уже прокомментировал МИД «Незалежной».

Игорь Прокопчук, младший брат Александра, 8,5 лет представляет украинское государство в Вене и, по информации из Киева, является блестящим дипломатом, преданным Украине.

«Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает», – цитирует Украинская правда представителей министерства иностранных дел Украины.

В МИД также добавили, что с момента начала войны в Донбассе Игорь Прокопчук не был замечен ни в каких действиях, которые могли бы скомпрометировать его или нанести какой-либо ущерб интересам Украины. Никаких пророссийских взглядов он никогда не высказывал, более того, делал всё для укрепления западно-украинских связей.

«Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров», – подчеркнули в ведомстве и добавили, что «коллеги характеризуют Прокопчука-младшего как высококлассного профессионала, знающего и дисциплинированного...".

Напомним, ранее российского генерала полиции и вице-президента Интерпола Александра Прокопчука западные издания назвали наиболее вероятным претендентом на пост главы этой организации.

Украина и США, используя все международные площадки, пытаются помешать этому назначению.

Сегодня группа американских сенаторов призвала Дональда Трампа не позволить Александру Прокопчуку занять пост главы Интерпола.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.18

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