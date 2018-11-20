В Киеве призвали не уповать на развал РФ, а поскорее брать у русских уроки выживания

Балансирующей на грани государственного дефолта Украине посоветовали обратить внимание на опыт успешной адаптации российской экономики к трудностям, связанным с западными санкциями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский эксперт Николай Белесков, заместитель директора киевского Института мировой политики – дочернего подразделения американской научной школы национальной безопасности.

Белесков констатировал, что западные санкции возымели определённый эффект на путинскую экономику, однако Россия, по его признанию, смогла адаптироваться и даже продолжить развитие в условиях достаточно жёстких ограничений.

«Однако, с другой стороны, российская экономика уже приспособилась к санкциям, которые были введены странами ЕС и США в 2014 году. Хорошим подтверждением этому является динамика ВВП РФ – если в 2015-2016 годах российская экономика сокращалась, то с 2017-го демонстрирует рост», – отметил Белесков.

Эксперт добавил также, что Москва ждёт и уже готова к дальнейшему усилению западного давления, в том числе, и к самым суровым ограничениям.

«Так, был принят ряд мер на фоне негативных ожиданий по внедрению положений CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») в начале 2018 года. Кроме того, РФ в 2018 году провела массовую распродажу ценных бумаг Минфина США и продолжила тенденцию увеличения золотого запаса. Только с начала этого года российский золотой запас вырос на 200 тонн, а его доля в золотовалютных резервах составляет 17,71%.

Как итог – Украина должна изменить свои ожидания относительно потенциала политики санкций ЕС и США в отношении РФ. Официальный Киев может поучиться у Москвы планированию, исходя из наихудшего сценария развития событий. В украинских реалиях это означает осознание того, что серьезные санкции в отношении РФ, скорее всего, не будут введены, а уже введенные санкции не будут иметь желаемого влияния на поведение России на международной арене», – цитирует эксперта «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.11.18

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