В Крыму приезжий рецидивист не угадал с выбором жертвы

Полицейские Евпатории поймали 45-летнего рецидивиста из Волгограда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на опасного преступника, находящегося в федеральном розыске, правоохранителей «навёл» местный собутыльник волгоградца.

«В дежурную часть городского отдела полиции обратился 31-летний крымчанин с заявлением о том, что малознакомый человек украл у него мобильный телефон и наручные часы. Подозреваемый снимал соседнюю с потерпевшим комнату в мини-гостинице. Новые знакомые вместе употребляли спиртные напитки. После чего крымчанин обнаружил пропажу гаджетов общей стоимостью более 10 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Злоумышленника разыскивали несколько дней и задержали в Севастополе. После проверки выяснилось, что неоднократно судимый гражданин разыскивается за совершение тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка.

Пока возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), за которую преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.



Симферополь, Иван Капустин



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