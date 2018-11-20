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Вторник, 20 ноября 2018, 16:01 мск

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Синоптики приготовили крымчанам «консенсусный» сюрприз на всю зиму

Крымские синоптики, основываясь на сложных расчётах, решились дать длительный прогноз погоды до конца нынешней зимы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в республиканском гидрометцентре предсказали, что крымская зима 2018-2019 будет «теплее обычного», а количество осадков не превысит среднюю норму.

«Североевразийский климатический центр, который базируется на данных множества прогностических центров России и стран СНГ, составил так называемый консенсусный прогноз на предстоящий зимний сезон 2018-2019 годов. Согласно этому прогнозу, зима в Крыму будет теплее обычного, а количество осадков не превысит пределов нормы», – цитирует РИА Новости руководителя крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Первое потепление ожидается уже в конце ноября. Но на неделе будет ещё прохладно: днем не выше 5-7 градусов тепла, ночью около нуля.

Следующая неделя принесёт потепление до 12 градусов тепла, которое, тем не менее, будет сопровождаться ветром и дождями.

Вместе с тем, синоптики на всякий случай спрогнозировали небольшой снег в декабре, а Любецкая напомнила, что сам долгосрочный прогноз носит «консультативный характер».

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