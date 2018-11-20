В Крыму отберут мечети у запрещённых мусульманских организаций

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек анонсировал передачу Муфтияту Крыма более 300 мечетей, не оформленных надлежащим образом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутат определил эти религиозные сооружения как «бесхозяйные».

Бальбек пояснил, что все мечети будут оформлены в соответствии с российским законодательством и переданы Духовному управлению мусульман Крыма.

«К сожалению, в украинский период мечети находились вне правового поля. В марте 2014 года была проведена инвентаризация всех исламских культовых сооружений и выявлено 338 мечетей, построенных при Украине, из которых 286 оказались бесхозяйными и только 4 мечети были надлежащим образом оформлены. На ноябрь 2018 года общее количество мечетей возросло до 368, из них бесхозяйными являются 305, но все они за счет бюджетных средств будут узаконены с дальнейшей передачей в ДУМК», – написал депутат на своей странице в Facebook.

«Глава Республики Сергей Аксёнов поддержал мою инициативу и направил законопроект, который предусматривает наличие единого централизованного религиозного органа в Крыму. Подобные законы действуют в Татарстане и Дагестане. Благодаря наличию единой централизованной мусульманской организации в регионе и передачи мечетей и медресе в юридическое и каноническое подчинение ДУМК запрещённые мусульманские организации лишаются возможности открыто заниматься миссионерской деятельностью с целью распространения экстремистской идеологии посредством контроля над мусульманскими культовыми объектами», – объяснил Бальбек.

Депутат Госдумы предположил, что принятие нового закона послужит основой для объединения мусульман Крыма.

«В период Украины из-за отсутствия правоустанавливающих документов на мечети различные враждующие между собой экстремистские мусульманские организации боролись за управление мусульманскими культовыми объектами. Кроме того, прекратятся разногласия в общине, ведь верующие различных религиозных течений, говоря на разных идеологических языках, даже праздники отмечали в разные дни. По этой причине закрывали мечети перед верующими в дни праздника, создавая конфликты и противоречия. Принятие этого закона в Крыму будет способствовать объединению крымских мусульман», – полагает Бальбек.

На крымские муниципалитеты, заявил депутат, возложат обязанности по предоставлению всей имеющейся документации на здания.

«По итогам совещания выработали алгоритм работы по оформлению документов на культовые сооружения. Об их наличии, состоянии и готовности необходимой документации муниципалитеты предоставят информацию по своим районам. Имея полную картину ситуации, завершим процедуру дооформления всех мечетей и передачи их в Муфтият», – заключил Руслан Бальбек.

Напомним, ранее делегаты народного собрания мусульман Крыма попросили передать крымскому Муфтияту недвижимое имущество запрещенного в РФ «Меджлиса».

Симферополь, Иван Капустин

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