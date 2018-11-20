Инвесторы со всего Запада тайком зарабатывают в Крыму

Инвесторы из стран Евросоюза и США активно вкладывают деньги в крымские бизнес-проекты.

При этом, ни названия компаний, ни имена их руководителей не раскрываются во избежание возможного преследования со стороны западных контролирующих органов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал журналистам первый заместитель министра экономического развития Республики Крым Андрей Кулик.

«Это представители европейских стран, Италия, Германия, восточной Европы. Есть и представители из Соединенных Штатов Америки. Не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена из-за санкционного режима», – пояснил замминистра.

Кулик кратко перечислил отрасли, в которых реализуют свои проекты западные бизнесмены и назвал их работу в целом успешной.

«Примеров тому множество. Это сельское хозяйство, ресторанное дело и гостиничный бизнес, переработка продуктов питания», – рассказал чиновник.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.11.18

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