Минтранс подсчитал, сколько сэкономили автоперевозчики после открытия Крымского моста

Общая сумма, сэкономленная всеми водителями, которые воспользовались мостом через Керченский пролив составила 6 миллиардов рублей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом доложил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Более трех миллионов машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, а это значит, более шести миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы», – рассказал Дитрих.

Раньше, по данным министра, автолюбителям и автоперевозчикам приходилось платить, в зависимости от габаритов автомобилей, от двух до девяти тысяч рублей за пользование паромами. Кроме того, тратилось и время на переправу – от полутора часов до нескольких дней во время шторма.

Автоматические комплексы, установленные на мосту, помогают водителям быстро ориентироваться в зависимости от метеоусловий и чётко соблюдать порядок движения, добавил Дитрих.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.11.18

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