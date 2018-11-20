На Дальнем Востоке поймали лжеминёров керченского колледжа

В городе Благовещенске Амурской области полиция задержала четырёх студентов местного образовательного учреждения за ложное минирование Керченского политехнического колледжа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о поимке интернет-террористов сообщили в МВД по Республике Крым.

«Информируем о том, что сведения, размещенные в ряде ресурсов о якобы заложенных взрывных устройствах, не соответствуют действительности. Сотрудниками полиции поступившая информация была проверена. Никаких опасных предметов обнаружено не было. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», – заявили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что сигнал о минировании поступил из областного центра Амурской области. Вскоре правоохранители вышли на подозреваемых, которые сознались в преступлении.

«Были задержаны четверо студентов, которые сознались в совершении ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в учебных заведениях, расположенных на территории Республики Крым», – доложили в крымском МВД.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.207 УК РФ – ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее в интернете появилась информация о минировании в Керчи политехнического колледжа и якобы экстренной эвакуации из здания студентов и преподавателей. На ложное сообщение пришлось реагировать МЧС, «скорой помощи» и полиции.

Напомним, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков совершил нападение на учебное заведение днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.11.18

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