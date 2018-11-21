Этническая банда наркоторговцев ликвидирована в Крыму

В Крыму выявлена и ликвидирована устойчивая этническая организованная преступная группа, состоящая из четырех человек, члены которой подозреваются в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым

«Оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым задокументирована деятельность четырех мужчин, подозреваемых в незаконном хранении, транспортировке и сбыте наркотических средств синтетического происхождения», – уточнили в ведомстве.

«Отношения между звеньями цепочки по распространению наркотиков строились по национальному признаку, и этим, как полагают оперативники, определялась география поставок запрещенных веществ на территорию крымского полуострова.

Согласно материалам уголовного дела, отношения в группе строились по принципам иерархии и соподчиненности, деятельность группы характеризовалась организованностью и планомерностью проводимых операций.

Злоумышленники были задержаны в момент приготовления к сбыту очередной партии запрещенных веществ. Преступный умысел не был доведен до конца, поскольку деяние было пресечено сотрудниками полиции», – отмечается в сообщении МВД Крыма.

Следственным управлением крымского МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса России (приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств в крупном размере).

Максимальное наказание, предусмотренное за данные преступления, связано с лишением свободы до 20 лет. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.11.18

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