В Крыму у посёлка Гвардейское произошло крупное ДТП со смертельным исходом

Сегодня утром недалеко от посёлка Гвардейское Симферопольского района легковой автомобиль Volkswagen столкнулся в лоб с рейсовым автобусом MAN.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», автобус следовал по автодороге – граница с Украиной-Симферополь.

В ДТП пострадали шесть человек, один из которых погиб, сообщают в МЧС Крыма.

«В результате ДТП пострадало 6 человек, 5 из которых находились в легковом автомобиле. К сожалению, водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью спецсредств деблокировали из салона одного из пострадавших.

«Крымские спасатели посредством гидравлического инструмента провели деблокацию пострадавшего пассажира, после чего передали его сотрудникам скорой медицинской помощи. Кроме этого, спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия и оказали помощь остальным пострадавшим в транспортировке к карете СМП», – рассказали подробности в пресс-службе МЧС.

О причинах и виновниках ДТП пока не сообщается, работают эксперты и следователи.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.11.18

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