В Алуште заключена под стражу арендатор пансионата из Казахстана

Полицейские Алушты задержали за крупное мошенничество жительницу Казахстана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщилает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Отмечается, что женщина выступила заказчиком на проведение работ по косметическому ремонту в частном пансионате. Однако после исполнения заказа не расчиталась с предприятием-исполнителем.

«Следственным отделом ОМВД России по г.Алуште предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере 37-летней уроженке Республике Казахстан.

Женщина, являясь арендатором частного пансионата, расположенного в городе Алуште, выступила в качестве физического лица заказчиком на проведение на объекте работ по косметическому ремонту. При этом она заключила договор на оказание услуг со строительной организацией, обязавшись рассчитаться после выполнения работ.

Однако после проведения ремонта помещений злоумышленница с предприятием так и не рассчиталась. Ущерб, причиненный потерпевшей стороне, составил более 1 млн. рублей», – говорится в сообщении

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).

Обвиняемой может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Алуштинским городским судом женщине избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.11.18

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