Территория вокруг аэропорта Бельбек оказалась напичкана неразорвавшимися снарядами

Сапёрам Черноморского флота потребовалось 11 месяцев на разминирование территории вокруг аэропорта Бельбек в Севастополе.

Было найдено и ликвидировано около полутора тысяч боеприпасов времён Великой Отечественной войны на 200 гектарах прилегающей к аэродрому территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«С января 2018 года в ходе выполнения задач по обезвреживанию местности от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны в районе аэродрома Бельбек саперы инженерного подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота обнаружили и уничтожили около 1,5 тыс. различных боеприпасов», – говорится в сообщении.

Среди обезвреженных боеприпасов – фугасные миномётные мины, артиллерийские снаряды, ручные гранаты и стрелковые боеприпасы.

Всего в 2018 году на территории Крыма сапёрами обезврежено и уничтожено около 24 тысяч снарядов времён войны.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.11.18

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