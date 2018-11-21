В Симферополе найден труп полицейского с телесными повреждениями

Сотрудник полиции обнаружен мёртвым в крымской столице.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию подтвердила пресс-секретарь МВД по Крыму Ольга Кондрашова.
«В Симферополе сегодня было обнаружено тело сотрудника полиции с телесными повреждениями. Сейчас по данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются», – цитирует Кондрашову Крыминформ.
Оперативники проводят проверку в связи с фактом смерти сотрудника правоохранительных органов.
Процессуальное решение будет принято по итогам проверки в рамках действующего законодательства, заявили в пресс-службе ведомства.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 21.11.18
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