В Симферополе найден труп полицейского с телесными повреждениями

Сотрудник полиции обнаружен мёртвым в крымской столице.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию подтвердила пресс-секретарь МВД по Крыму Ольга Кондрашова.

«В Симферополе сегодня было обнаружено тело сотрудника полиции с телесными повреждениями. Сейчас по данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются», – цитирует Кондрашову Крыминформ.

Оперативники проводят проверку в связи с фактом смерти сотрудника правоохранительных органов.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки в рамках действующего законодательства, заявили в пресс-службе ведомства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.11.18

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