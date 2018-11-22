Вице-премьер Крыма призвал не допустить социального взрыва на полуострове

Проблемы, связанные с массовым пересечением гражданами крымско-украинской границы, необходимо решать таким образом, чтобы «не получился социальный взрыв».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое предупреждение на заседании Пограничной комиссии Республики Крым сделал вице-премьер Игорь Михайличенко, сообщает портал правительства РК.

На заседании, где обсуждались вопросы обустройства пограничной инфраструктуры, приграничной миграции, а также контроля за миграцией через приграничную территорию, прозвучала тревожная информация о сложившейся на сегодняшний день ситуации.

По информации Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в текущем году границу с Украиной в пунктах пропуска пересекли более двух с половиной миллионов человек, при этом 250 тысяч из них зарегистрированы на территории Республики Крым и города Севастополя. При этом наблюдается бесконтрольное использование украинских паспортов, что может привести к проникновению на территорию России криминальных элементов, а также выходцев из стран с повышенной террористической активностью.

Что касается усиления контроля за миграционными процессами, то этот вопрос, по мнению Михайличенко, требует решений на уровне федерального центра.

«Главное, чтобы здесь не получился социальный взрыв. Потому что родственники в Украине у каждого второго. Необходимо все вопросы еще раз обсудить, прийти к единому мнению, доложить Главе и после его утверждения направить информацию в Москву», – подчеркнул вице-премьер.

А пока, на региональном уровне, необходимо ускорить работу по обустройству и материально-техническому оснащению пунктов пропуска через государственную границу.

«Необходимо увеличить количество видеокамер на некоторых пунктах пропуска, а также обустроить прилегающую территорию. Эти вопросы можно закрыть до конца года», – указал Михайличенко.



Симферополь, Иван Капустин



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