По железнодорожному мосту в Крым пойдут самые новые двухэтажные поезда

Для первых пассажирских составов, которые пойдут на Крым после открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив, специально закупят новые двухэтажные вагоны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое обещание дал сенаторам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, выступая в Совете Федерации.

«Отдельно остановлюсь на закупке двухэтажных пассажирских вагонов. В этом году их будет закуплено 65 единиц, что позволит сформировать более шести составов. Я думаю, что первые составы начнут курсировать на южном направлении. Нам бы хотелось, когда будет открыто железнодорожное сообщение с республикой Крым, задействовать их в первую очередь на этом направлении», – сообщил Дитрих.

Напомним, о том, что в Крым планируется запустить двухэтажные поезда, первым в июне прошлого года заявил генеральный директор предприятия «Крымские железные дороги» Алексей Гладилин. Правда, по его словам, предполагалось под эти цели закупить 800 вагонов нового образца.

Открыть железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируют в декабре 2019 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.11.18

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