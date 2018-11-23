Крымские «предприниматели» ответят за контрабанду 53 тонн этилового спирта

Крымские полицейские направили в суд материалы уголовного дела в отношении членов организованной группы, занимавшейся, по версии следствия, незаконным оборотом этилового спирта в особо крупных размерах.

Фото: пресс-служба МВД

Как сообщили в пресс-службе МВД, установлено, что двое жителей Симферополя совместно с подельниками из других регионов России организовывали поставки в Крым этилового спирта в особо крупных размерах для последующей реализации и производства фальсифицированной алкогольной продукции. Стражи порядка изъяли более 53 тонн этилового спирта. По экспертным оценкам, стоимость изъятого превышает 3 млн рублей.

Оперативники выяснили, что спирт привозили в Крым по поддельным документам. Для конспирации емкости со спиртом злоумышленники прятали в грузовиках и прицепах среди мешков и тюков с другими товарами. Злоумышленников обвинили в «незаконном производстве и сбыте этилового спирта, совершенном организованной группой в особо крупных размерах» (ч.2 ст.171.3 УК РФ). Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. Обвиняемые полностью признали свою вину.

Симферополь, Иван Гридин

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